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Bilecik'te 30 Fahri Trafik Müfettişlerinin Katılımıyla Toplantı Gerçekleştirildi

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Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri ve 30 Fahri Trafik Müfettişlerinin katılımıyla '2024 Yılı Fahri Trafik Müfettişleri 1. Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda; değerlendirme, bilgilendirme ve yeni değişiklikler içeren mevzuat ile müfettişlerin dikkat etmesi gereken konular görüşüldü. Bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda karşılıklı fikirler değerlendirilerek 2024 yılının değerlendirilmesi yapıldı.

Bilecik'te 30 Fahri Trafik Müfettişlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri ve 30 Fahri Trafik Müfettişlerinin katılımıyla '2024 Yılı Fahri Trafik Müfettişleri 1. Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda; değerlendirme, bilgilendirme ve yeni değişiklikler içeren mevzuat ile müfettişlerin dikkat etmesi gereken konular görüşüldü. Bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda karşılıklı fikirler değerlendirilerek 2024 yılının değerlendirilmesi yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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