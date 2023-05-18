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Bilecik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 1 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 1 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te dün park halindeki bir aracın gölede uçması sonucu 1'i çocuk 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te dün park halindeki bir aracın gölede uçması sonucu 1'i çocuk 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 1 kişi gözaltına alındı.

Olay dün Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü Beşgöller mevkiinde meydana gelmişti. Mevkiinde park halindeki ve içinde 5 kişi bulunan 11 ER 436 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı gölede uçtu. Araç içinde bulunan Yunus K. ve Ertan U. kendi imkanlarıyla suda çıkarken, araç içinde bulunan Deryanur Mete (24), Yüksel Berk Mete (5) ile Nazar Ağaçdelen (19) hayatlarını kaybetmişti. Olayla ilgili ikili gözaltına alınırken, Ertan U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yunus K. ise ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na getirildi.

Öte yandan şahısların ilk ifadesinde olaydan önce bonzai ve metanfetamin isimli uyuşturucu madde kullandıklarını beyan ettiler. Ölen 3 şahısın cansız bedenleri incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölpazarı Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

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