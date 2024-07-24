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Bilecik'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik'te hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve tehdit suçlarından toplamda 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Bilecik'te 3 ayrı suçtan 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' suçundan 12 yıl 106 ay 150 gün, Bursa Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay, Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliğince; 'Tehdit' suçu olmak üzere toplam 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyon ile Söğüt'te yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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