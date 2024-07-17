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Bilecik'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin arasında 'Basit Yaralama', 'Kasten Yaralama' ve 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçları bulunuyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masasınca; 'Basit Yaralama' suçundan 2 ay 15 gün, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince; 'Kasten Yaralama', İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince; 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından aranması olan şüpheli Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölpazarı Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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