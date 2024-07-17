Bilecik'te 3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masasınca; 'Basit Yaralama' suçundan 2 ay 15 gün, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince; 'Kasten Yaralama', İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince; 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından aranması olan şüpheli Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK