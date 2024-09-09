Bilecik'te 24 Bin 800 Adet Dal Tütün ve Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te 24 bin 800 adet dal tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmaneli'nde şüpheli şahsa ait olan araçta yapılan aramada; 24 bin 800 adet (dal) tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK