Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 230 minik öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te düzenlenen etkinliklerde 230 öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı ve trafikte uyulması gereken kuralları öğrendi.

Bilecik'te eğitim gören 230 minik öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı.

Trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde 5 farklı çocuk sosyal tesisinde toplam 230 öğrenci trafik kurallarıyla tanışarak hem eğlendi hem de öğrendi.

Minik öğrenciler; trafik kuralları, trafikte saygı, trafikte temel davranış şekilleri başta olmak üzere trafikte uyulması gereken kuralları çeşitli etkinliklerle deneyimlediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Haftası Bilecik trafik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title