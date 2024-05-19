Bilecik'te 230 minik öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı
Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te düzenlenen etkinliklerde 230 öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı ve trafikte uyulması gereken kuralları öğrendi.
Bilecik'te eğitim gören 230 minik öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı.
Trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde 5 farklı çocuk sosyal tesisinde toplam 230 öğrenci trafik kurallarıyla tanışarak hem eğlendi hem de öğrendi.
Minik öğrenciler; trafik kuralları, trafikte saygı, trafikte temel davranış şekilleri başta olmak üzere trafikte uyulması gereken kuralları çeşitli etkinliklerle deneyimlediler. - BİLECİK