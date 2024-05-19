Bilecik'te 230 minik öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı

Bilecik'te eğitim gören 230 minik öğrenci trafik kurallarıyla tanıştı.

Trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde 5 farklı çocuk sosyal tesisinde toplam 230 öğrenci trafik kurallarıyla tanışarak hem eğlendi hem de öğrendi.

Minik öğrenciler; trafik kuralları, trafikte saygı, trafikte temel davranış şekilleri başta olmak üzere trafikte uyulması gereken kuralları çeşitli etkinliklerle deneyimlediler. - BİLECİK