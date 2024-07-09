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Bilecik'te 220 araç ve sürücüsü denetlendi, 81 araca 110 bin 534 TL trafik cezası uygulandı

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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 220 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 81 araca toplam 110 bin 534 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik'te 220 araç ve sürücüsü denetlenirken 81 araca toplam 110 bin 534 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde 220 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde; 43 araca 'Hatalı Şekilde Park Etmek', 11 araç sürücüsüne 'Görüşü Engelleyecek Cam Filmi Kullanmak', 6 araç sürücüsüne 'Kask Takmamak', 5 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret ve Levhalara Uymamak', 5 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 2 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 2 araç sürücüsüne 'Sigortasız araç kullanmak', 2 araca 'Dur İkazına Uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kurallarına Uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesini yanında bulundurmamak', 1 araç sürücüsüne 'Ters Yönde Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Yetersiz Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Saygısızca Araç Kullanmak' maddeleri gereğinde 81 araç ve sürücüsüne toplam 110 bin 534 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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