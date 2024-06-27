Bilecik'te 20 dönümlük buğday tarlası yangında tamamen yandı

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Soğcakpınar köyünde yaklaşık 20 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında tamamen yandı.

Yangın Osmaneli Soğcakpınar köyü köse Dere mevkiinde meydana geldi. Tarlalarında çalışırken çıkan yangını gören köylüler, kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangında 20 dönümlük bir buğday tarlası ve küçük bir ormanlık alan zarar gördü. Yangına müdahale etmek için Bilecik, Osmaneli ve Gölpazarı Orman İşletmeye ait 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 su tankeri, 60 yangın ekibi, Jandarma, ormancılar ile vatandaşlar çalıştı. Yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK