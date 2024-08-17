Bilecik'te 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan bir şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'te 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK