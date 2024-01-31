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Bilecik'te 2 yıl 1 ay kesinleşmiş suçu olan şahıs yakalandı

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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sokak çalışmaları sonucunda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 2 yıl 1 ay kesinleşmiş suçu olan şahıs yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde yürütülen 'Sokak Çalışmaları' kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bozüyük Bilecik Narkotik Suçlar Tutuklama Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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