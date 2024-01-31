Bilecik'te 2 yıl 1 ay kesinleşmiş suçu olan şahıs yakalandı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sokak çalışmaları sonucunda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 2 yıl 1 ay kesinleşmiş suçu olan şahıs yakalandı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde yürütülen 'Sokak Çalışmaları' kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK