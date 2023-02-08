Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan Ç.K. idaresindeki 34 DJY 889 plakalı tır ile F.S. idaresindeki 33 ANR 676 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü Ç.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle çevre yolu bir süre ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin olay yerine intikal etmelerinin ardından gerekli tedbirler alınırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title