Bilecik'te 2 Milyon Liralık Dolandırıcılık Olayında 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te polis, 2 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan şüphelileri başarılı bir operasyonla yakaladı. Ele geçirilen döviz ve altınların değeri dikkat çekti.

2 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu Bilecik'te yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da elden alma yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının ardından A.T. ve Ş.G. isimli şüphelilerin bölgeden kaçtığı ve Bilecik yönüne ilerlediği bilgisi üzerine alarma geçti. D-650 kara yolu üzerinde yoğunlaştırılan denetimler kapsamında durdurulan araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, suça konu olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 milyon TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Afyon İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

