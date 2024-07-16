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Bilecik'te 2 ayrı suçtan aranan suç makinesi yakalandı

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Karşıyaka Ağır Ceza İlamat Masasınca; 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 9 ay, 'Kasten Yaralama' suçundan 4 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te 2 ayrı suçtan aranan suç makinesi ekiplerce yakalandı.

Karşıyaka Ağır Ceza İlamat Masasınca; 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 9 ay, 'Kasten Yaralama' suçundan 4 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Karşıyaka Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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