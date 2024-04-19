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Bilecik'te 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Mala Zarar Verme' suçundan aranan şüpheli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Bilecik M tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Mala Zarar Verme' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Bilecik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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