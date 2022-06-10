Bilecik'te 2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı - Haberler

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 1 araç adeta perte çıkarken, alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 BVD 653 plakalı otomobil sürücü Abdurrahman T. alkolün de vermiş olduydu etkiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerinde park halindeki 2 kargo aracı ve 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada park halindeki 11 BA 939 plakalı hafif ticari araç adeta perte çıkarken, diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine 'Hiç bir şeyi olmadığı' söyleyen alkollü sürücü polise bir süre ehliyetini vermek istemedi. Ardından ehliyeti veren Abdurrahman T.'ye alkol metreyi üflemesi gerektiği söylendi. 2,26 promil alkollü çıkan sürücü kazadan dolayı lastiği patlayan ve yürüyemez halde olan aracını çekicinin almamasını istedi. Arkadaşlarını arayan Abdurrahman T., olay yerine gelen arkadaşlarına da zorluk çıkardı. Ekip otosuna binmek isteyen şahıs arkadaşlarının yardımıyla karga tulumba bindirilmeye çalışılsa da direndi. Ardından ayakları ve ellerinden tutularak bir arkadaşının arabasına bindirilen Abdurrahman T. zorlukla karakola götürüldü. Kaza sonrası adeta perte çıkan 11 BA 939 plakalı hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa