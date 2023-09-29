Bilecik'te 168 Bin Liralık Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 2 evden yaklaşık 168 bin liralık hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesi'nde evden hırsızlık olayı ihbarı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Hürriyet Mahallesindeki evden 138 bin lira ve Cumhuriyet Mahallesindeki evden de 30 bin lira çalan B.Y.'yi aldığı paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK