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Bilecik'te 14. Kat Yangınında Panik

Bilecik'te 14. Kat Yangınında Panik
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Bilecik'te 17 katlı bir binanın 14. katında merdiven boşluğunda çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sürükledi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ve yangının nedenini araştırıyor.

Bilecik'te bir binanın 14. katında merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Eski Bursa Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 17 katlı bir binanın 14. katında yangın merdiveni boşluğuna konulan bazı eşyalar henüz bilinmeyen nedenle tutuşunca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında apartman sakinleri binayı tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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