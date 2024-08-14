Bilecik'te 139 araç sürücüsüne 223 bin 540 TL trafik cezası
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 139 araç sürücüsüne toplamda 223 bin 540 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te 139 araç sürücüsüne 223 bin 540 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 301 araç sürücüsü denetlenirken 139 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 131 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 5 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Takograf Cihazı Kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Yetki Belgesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Araç Tescil Belgesini Araçta Bulundurmamak' maddeleri gereğince 139 araç sürücüsüne 223 bin 5440 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK