Bilecik'te 123 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, tütün mamulü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 123 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs serbest bırakıldı ve soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda 123 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Bilecik genelinde tütün mamulü imalatı ve satışı yaparak Kaçakçılık Kanununa muhalefet eden şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda il merkezinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 123 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
