Bilecik'te 123 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda 123 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Bilecik genelinde tütün mamulü imalatı ve satışı yaparak Kaçakçılık Kanununa muhalefet eden şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda il merkezinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 123 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK