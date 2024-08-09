Bilecik'te 12 İşyerinde Vatandaşlar Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 farklı işyerini ziyaret ederek toplam 38 vatandaşı dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi. Vatandaşlara şüpheli durumları ihbar etmeleri için broşürler dağıtıldı.
Bilecik'te 12 farklı işyerinde toplam 38 vatandaş dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 farklı işyeri ziyaret edildi. Toplam 38 vatandaş 'Dolandırıcılık, İletişim Yolu ile Dolandırıcılık, TDP Hizmetleri ve Genel Güvenlik' konularında bilgilendirildi. Ekipler aynı zamanda vatandaşlara broşür dağıtarak şüpheli durum karşısında ihbarda bulunmaları gerektiğinin altını çizdi. - BİLECİK