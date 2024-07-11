Bilecik'te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Adana 35. Asliye Ceza Mahkemesince; 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Adana 35. Asliye Ceza Mahkemesince; 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK