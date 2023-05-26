Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bilecik'te 1 günde 5 ayrı hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 1 günde 5 ayrı hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te aynı gün 5 ayrı hırsızlığa karıştığı tespit edilen şüpheli, 60 saatlik güvenlik kamerası izlenerek tespit edildi ve yakalandı.

Bilecik'te aynı gün 5 ayrı hırsızlığa karıştığı tespit edilen şüpheli, 60 saatlik güvenlik kamerası izlenerek tespit edildi ve yakalandı.

Geçtiğimiz gün Bilecik'te başta Şerifpaşa Camii'nden sadaka kutusunun çalınması ve Ziraat Odası olmak üzere 5 ayrı yerde hırsızlık yaptığı belirlenen D.H.M, adlı şahıs, 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek tespit edildi. Şahıs, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs Ziraat Odası'nda bilgisayar monitörü ve güvenlik kamera kayıt cihazı, Şerifpaşa Camii'nden sadaka kutusunu, farklı 3 iş yerinde de yine hırsızlık ve mala zarar verme olayları karıştığı öğrenildi. Şüpheli, ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece Çocuk Islah Evi'ne gönderildi. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Çocuk 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title