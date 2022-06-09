Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir - Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir - Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Çok sayıda yaralı var. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title