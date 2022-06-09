Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. - Haberler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir - Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir - Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Çok sayıda yaralı var. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa