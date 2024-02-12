Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2023 yılı asayiş ve trafik raporunu açıkladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin 2023 yılı asayiş ve trafik raporunu açıkladı. Açıklanan raporda en dikkat çekici konular ise aranan şahısların yakalanmasındaki artış oranıyla, uyuşturucuya bağlı ölüm olayının gerçekleşmemesi oldu.

Vali Aygöl, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile yaptığı Güvenlik ve Asayiş Toplantısının ardından bir basın açıklaması yaptı. Vali Aygöl, " Bilecik ; huzurun, mutluluğun ve sakinliğin şehri olduğunu ifade etmek istiyorum. En büyük hedefimiz bu şehrin huzurunu ve mutluluğunu devam ettirmek olacaktır. Türkiye'nin huzuru Bilecik'in huzuru diyoruz. Aylık güvenlik ve asayiş toplantımızı icra ettik. Toplantı sonucunda ilimizle ilgili olarak bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. İlimizde 2023 yılında 9 bin 106 asayiş olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarında önceki yıla göre yüzde 10'luk bir azalma görülmektedir. 9 bin 106 asayiş olayının üçte biri, iş kazaları oluşturmaktadır. Bu çerçevede 439 bin 180 kişi ve bin 593 iş yeri kontrol edilmiştir. Asayiş olaylarımızın yüzde 97'si aydınlatılmış, bu oranla ilimiz ülke ortalamasının üzerindedir. Birçok konuda toplumun her kesiminde 186 bin178 vatandaşımıza eğitimler verilmiştir. Tüm eğitim faaliyetlerimiz yılın 12 ayı aralıksız devam etmektedir. İlimizde 2023 yılında sadece bir cinayet işlemiş olup 2019 yılından bu yana faili meçhul vaka bulunmamaktadır. Son iki yıldır ilimizde kapkaç ve yankesicilik suçu yaşanmamakla birlikte 2023 yılında bir önceki yıla göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 24 azalma yaşanmıştır" dedi.

"Vurguncular ve Zıpkıncılar çeteleri yakalandı"

Vali Aygöl konuşmasının devamında, "Projeli operasyonlar kapsamında vurguncular ve zıpkıncılar çeteleri gibi vatandaşımızın huzurunu bozmaya çalışan şehir eşkıyalarının üzerine gidilmiş bu kapsamda diğer illerden yakalanarak getirilen 48 kişi Bilecik'e getirilmiş ve adalete teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimizin tüm uyarılarına rağmen, maalesef dolandırıcılık vakalarında ülkemizde yüzde 21 ilimizde ise yüzde 13 artış meydana gelmiştir.Bu dolandırıcılığın önemli bölümü dijital mecralar üzerinden ve telefon dolandırıcılığı olarak kayda geçmiştir. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı; kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyarıyor ve online alışverişlerini güvenilir sitelerden yapmaları hususunu hatırlatıyoruz. 'Kadına El Kalkmaz' mottosuyla çıktığımız yolda ilimizin her köşesinde devam ettiğimiz eğitimlere rağmen maalesef aile içi şiddet olaylarında yüzde 5'lik bir artış yaşanmıştır. 2023 yılında Bilecik'te kadın cinayeti yaşanmaması her ne kadar sevindirici olsa da eğitim ve önlem faaliyetleriyle ilimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımız gayretle devam edecek" ifadelerine yer verdi."

"İlimizde uyuşturucuya bağlı ölüm vakası meydana gelmemiştir"

Vali Aygöl uyuşturucu ile mücadeleye değinerek şunları söyledi:

"İlimizde uyuşturucuya bağlı ölüm vakası meydana gelmemiştir. İlimizde hem üniversitemizde ve hem de milli eğitime bağlı diğer okullarımızda narkotik bir olay yaşanmamıştır. 6'sı projeli operasyonda olmak üzere 269 olayda 471 şahıs yakalanarak adalet önüne çıkarılmıştır. Narkotik olaylarımızın ve yakalanan şahısların ciddi bir bölümü ilimizin transit geçiş güzergahı üzerinde olmasından ötürü uygulama noktalarında tespit edildiği görülmektedir. Bilecik'te zehir tacirlerine bugüne kadar göz açtırmadık bundan sonrada göz açtırmayacağız.115 kaçakçılık operasyonunda 228 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ülkemizde bu konuda ciddi adımlar atılmakta olup ilimizde de güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir. Göçmen kaçakçılığına karşı ilimizde gerçekleştirilen 39 operasyonda 63 şahıs deport edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.2023 yılında ilimizde herhangi terör olayı yaşanmamıştır. Bu kapsamda 24 kişiye işlem yapılmıştır" dedi.

"Kurallara uymayan sürücülere 59 milyon TL tutarında ceza kesildi"

Vali Aygöl açıklamalarında son olarak trafik olaylarına değindi. Kentte 2023 yılında kazalarda 7 kişinin vefat ettiğine dikkat çeken Vali Aygöl, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazaları ne yazık ki artmıştır. Meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybederken bin 379 vatandaşımız yaralanmıştır. İlimizde en fazla şikayet edilen konulardan biri çok ciddi manada trafik uygulaması yapıldığı yönündedir. Bilecik'te 4 bin 376 trafik uygulaması icra edilmiş 494 bin 294 araç denetlenmiştir. Denetlemeler sonucu 49 bin 45 sürücüye 59 milyon TL tutarında ceza kesilmiş 5 bin 988 araç trafikten men edilmiştir. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarla 2 bin 107'i ifadeye yönelik arama, 769'u hapse yönelik araması olan şahıs 2023 yılında yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bilecik'te 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 42'lik bir artış olmuştur. Bu oranla ilimiz, 30 büyükşehir dışında kalan 51 il arasında 2'nci sırada yer almıştır. Cezaevinde olması gereken suçluların toplumun arasında rahat bir şekilde dolaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Güzel şehrimizi asla karanlığa, suça, zehir tacirlerine ve şehir eşkıyalarına teslim etmeyeceğiz. İlimiz, huzurun, mutluluğun ve sakinliğin şehri olaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza çağrımızdır; huzurumuzu bozmaya yönelik herhangi tespit ve şüphede lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi aracılıyla ihbarlarınızı bildiriniz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK