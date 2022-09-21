Bilecik haberleri... Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Bilecik gelişmesine göre Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza; dün gece Bozüyük- Bursa karayolu Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl istikametinde ilerleyen 16 JM 953 plakalı otomobil, sürücüsü Osmanbey Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan Niyazi S. idaresindeki 26 VT 008 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bozüyük Bilecik Bursa 3. Sayfa Haberler

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