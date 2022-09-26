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Bilecik haberleri | Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik haberleri | Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik 3. sayfa haberi... Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievleri Mahallesi Çarşı Sokak ile Uzun Sokak kesişinde noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çarşı Sokak üzerinde seyir halindeki Gülşah O. idaresindeki 54 FN 888 plakalı otomobil, Uzun Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Sürücü Sibel A. idaresindeki 11 AB 616 plala sayılı otomobille çarpıştı. Kazada Sibel A. hafif şekilde yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik 3. Sayfa Haberler

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