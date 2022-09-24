Bilecik haberleri... Başkan Vekili Subaşı'dan Bilecik halkına dolandırıcılara karşı uyarı

Gelen Bilecik haberine göre Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, belediye başkanının ve başkan yardımcılarının adını kullanarak kurum ve kuruluşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, belediye başkanının ve başkan yardımcılarının adını kullanarak kurum ve kuruluşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Subaşı yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre henüz ismini belirleyemediğimiz bazı kişiler ilçemizdeki kurum ve kuruluşları telefonla arayarak çeşitli yardım konularını bahane edip para talebinde bulunuyorlarmış. Bu parayı talep ederken de bizi ve başkan yardımcılarımızın isimlerini zikrettikleri gelen bilgiler arasında. Bu şekilde halkımızı dolandırmaya çalışıyorlar. Durumu emniyet görevlilerimizle paylaştık. Kişiler hakkında derhal hukuki sürece başvuracağız" dedi.

Bu tür de bir telefon almaları halinde muhakkak belediyeye veya emniyet müdürlüğüne başvurmalarını isteyen Subaşı, belediye olarak konuyu kısa sürede yasal yollarla takip edeceğini belirtti. Vatandaşların bu tarz kişi ve eylemlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüphe duydukları bir olayda doğrudan belediyeyi veya emniyet müdürlüğünü arayarak bilgi almalarını rica etti.

"Belediyemizin vatandaşlarımızdan hiçbir zaman telefon yoluyla para talep etmeyeceğini sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz"

Belediyenin bu tür kişi ve eylemlerle hiçbir ilgisi olmadığını dile getiren Subaşı, " Belediyemizin vatandaşlarımızdan hiçbir zaman telefon yoluyla para talep etmeyeceğini sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm halkımıza önemle duyurulur" dedi. - BİLECİK