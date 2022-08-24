Bilecik haberi! Bilecik'te üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Bilecik haberine göre Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda O.A. ve R.A. isimli şahısların üzerlerinden 210,13 gr esrar maddesi, 88 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki sorguların ardından çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik 3. Sayfa Haberler

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