Bilecik haberi... Bilecik'te 6 dönüm ormanlık alan kül oldu - Haberler

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Bilecik haberi... Bilecik'te 6 dönüm ormanlık alan kül oldu

Bilecik haberi... Bilecik'te 6 dönüm ormanlık alan kül oldu

Bilecik haberleri... Bilecik'te çıkan orman yangınında 6 dönümlük alan kül oldu.

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Bilecik'te çıkan orman yangınında 6 dönümlük alan kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Çayköy Köyü ile Alpagut yolu arasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, 2 itfaiye, 1 arasöz ve köylülerin su tanklarıyla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, 6 dönümlük alan kül oldu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnhisar Bilecik 3. Sayfa Haberler

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