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Bilecik haber... Bilecik'te seyir halinde tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı

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Bilecik haber... Bilecik'te seyir halinde tır devrildi, sürücü içinde sıkıştı

Bilecik haberi... Bilecik'te seyir halinde devrilen tır sürücüsü sıkışırken, sürücüyü AFAD kurtardı.

Bilecik'te seyir halinde devrilen tır sürücüsü sıkışırken, sürücüyü AFAD kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Sakarya D-650 karayolu üzerinde seyir halindeki 64 LT 68 plakalı tır sürücüsü Ahmet A. (30) Ören Kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, araçta tek başına olan sürücü sıkıştı. Sıkışan sürücüyü 7 kişilik Bilecik AFAD ekipleri kurtarırken, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Ahmet A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücüler isyan etti

Bu bölgede günlerde karayolunda bakım nedeniyle yolun bölünmüş olasından kazaların sıkça olduğunu söyleyen sürücüler, bu yolun bir an önce bakımı yapılmasını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Tragger Sakarya AFAD 3. Sayfa Haberler

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