Bilecik haber: Bilecik'te nitelikli cinsel saldırı suçundan 5 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Bilecik haberleri... Bilecik'te bir kadına şahsa nitelikli cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bilecik'te bir kadına şahsa nitelikli cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı köyünde seracılık yapan bir şahısla tanışan A.K. (34) isimli bayan, köye şahsı görmeye gitti. Bir süre köyde vakit geçiren ikili, ardından salatalık seralarında eğlenen arkadaşlarının yanına gittiler. Grup burada gecenin geç saatlerine kadar eğlenirken, A.K. isimli bayan sabah adliyeye giderek 5 kişi hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan şikayetçi oldu. Jandarma şahısları gözaltına alın şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnhisar Bilecik 3. Sayfa Haberler

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