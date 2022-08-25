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Bilecik haber: Bilecik'te bahçesine 602 kök kenevir eken şahıslar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik haber: Bilecik'te bahçesine 602 kök kenevir eken şahıslar yakalandı

Gelen Bilecik haberine göre Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından 1 şahsın evinde ve bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisi ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler bahse konu evde ve bahçesinde arama faaliyeti icra edilmiştir.

Yapılan arama neticesinde; 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konarak, M.S. ve N.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların sorgusunun ardından haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Kenevir 3. Sayfa Haberler

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