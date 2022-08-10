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Bilecik haber! Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi

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Bilecik haber! Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi

Bilecik 3. sayfa haberi | Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyondan 94 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyondan 94 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Söğüt'te bir şahsın tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler M.O. isimli şahsın depo olarak kullandığı evde, işyerinde ve aracında arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama neticesinde; 94 kilo kaçak tütün, 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 1 milyon 840 adet boş makaron, 50 bin 700 adet boş sigara paketi, 3 adet elektronik terazi ve 1 adet el ile sigara dolumu yapan aparat ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bilecik Söğüt 3. Sayfa Haberler

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