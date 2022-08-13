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Bilecik haber... Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi

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Bilecik haber... Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik habere göre Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza maddesi ele geçirilerek, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza maddesi ele geçirilerek, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucu bir operasyon gerçekleştirdi. E kiplerin bir eve yaptığı baskında 280 tablet halinde 3 bin 920 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatılırken, M.A. isimli şahıs ifadesi akabinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden serbest kaldı. K.K. isimli şahıs sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildi ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik 3. Sayfa Haberler

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