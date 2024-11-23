Üye Girişi
Haberler

Bilecik-Eskişehir Karayolunda İşçi Servisine Tır Çarptı: 10 Yaralı

Bilecik-Eskişehir Karayolunda İşçi Servisine Tır Çarptı: 10 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir fabrikanın işçi servisine arkadan çarpan tır sonucu otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik- Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir fabrikanın işçi servisine tırın arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir fabrikanın işçi servisi yapan M.İ. idaresindeki 11 S 5165 plakalı otobüse, M.U. idaresindeki 13 KD 593 plakalı tır arkadan çarptı. Yaşana trafik kazasında otobüs içinde bulunan 10 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çukurhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, Bilecik-Eskişehir karayolunda kontrolü bir şekilde tek şeritten verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum

"Ambulans şoförüne bebek başına bu kadar para ödüyordum"

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.