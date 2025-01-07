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Bilecik Emniyeti'nden Wi-Fi Uyarısı: Bankacılık İşlemleri Yapmayın

Bilecik Emniyeti'nden Wi-Fi Uyarısı: Bankacılık İşlemleri Yapmayın
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, halka açık Wi-Fi ağlarının bankacılık işlemleri için güvenli olmadığını belirtti ve vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, vatandaşları halka açık Wi-Fi ağları üzerinden bankacılık işlemlerinin yapılmaması konusunda uyardı.

Finansal amaçlı siber tehditlerin giderek arttığı dönemde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ortak alan ağların kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundu. Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Günlük hayatta pek çok kişi işlemlerini mobil cihazlardan gerçekleştiriyor. Korunması gereken kişisel bilgilerin yer aldığı özellikle banka uygulamaları ise dolandırıcıların hedefinde. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşların çeşitli yöntemlerle dolandırılmasının önüne geçmek amacıyla farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Dijital bankacılık gibi parola gerektiren işlemlerinizi ortak alanlarda kullanıma açık olan Wi-Fi ağları üzerinden yapmayın. Wi-Fi otomatik bağlan seçeneğini kapatın" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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