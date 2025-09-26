Haberler

Bilecik Emniyeti'nden Özel Eğitim Öğrencilerine Anlamlı Etkinlik

Bilecik Emniyeti'nden Özel Eğitim Öğrencilerine Anlamlı Etkinlik
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, özel eğitim uygulama okulu öğrencileri ve aileleriyle bir araya gelerek anlamlı bir buluşma düzenledi. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, çocukların mutluluğunun ve ailelerin memnuniyetinin en değerli kazanım olduğunu ifade etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, "Kalpten sevgi, engelsiz bir dünyadır" anlayışıyla anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerin mutluluğu ve ailelerin memnuniyeti ön plana çıktı. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çocuklarımızın mutluluğu ve ailelerin memnuniyeti bizler için en değerli kazanım oldu. Bu tür etkinliklerle toplumun her kesimiyle daha güçlü bağlar kurulmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

