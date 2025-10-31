Bilecik Emniyet Müdürü Trafik Güvenliği Toplantısı Düzenledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, trafik güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Bölge Trafik Denetleme ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri personeliyle bir araya gelerek, kenttin genelinde yürütülen trafik denetim ve tescil çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. Toplantıda, trafik güvenliği, sürücü bilinci ve denetim süreçlerinde gelinen aşama değerlendirilirken, personelin saha deneyimleri de değerlendirildi. Şener, denetimlerin etkinliği ve vatandaş güvenliğinin artırılması yönünde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Gökalp Şener, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Trafik güvenliği, toplumun ortak sorumluluğudur. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla kazaların önlenmesi ve güvenli ulaşım sağlanması için gereken tüm tedbirler alınmaktadır" dedi. - BİLECİK