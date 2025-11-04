Bilecik Emniyet Müdürü'nden Çocuklarla Anlamlı Buluşma

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in katılımıyla Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocuk evlerinde kalan miniklerle bir araya geldi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Programa, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Zerrin Şener de katıldı. Etkinlikte, oyunlar ve aktiviteler düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sevgiyle büyüyebilmesi, güvenle gelişebilmesi ve toplumda kendilerini değerli hissedebilmeleri için her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirilen etkinlik, çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamak, güven duygusunu pekiştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK