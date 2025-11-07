Bilecik Emniyet Müdürü Gökalp Şener Teknoloji Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, emniyetin teknoloji birimleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği personeliyle bir araya geldi. Şener, birimlerde yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi alarak dijital güvenlikten belge yönetimine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Teknolojinin emniyet hizmetlerinde etkin kullanımına dikkat çeken Şener, "Güvenliğin dijital yüzünü güçlendirmek için ekiplerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz" dedi.

Görüşme sonunda birim personeline teşekkür eden Şener, emniyet teşkilatının teknolojik kapasitesinin her geçen gün geliştiğini belirtti. - BİLECİK