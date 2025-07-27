Bilecik Bekdemir Köyü'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik Bekdemir Köyü'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik merkeze bağlı Bekdemir köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Yangının söndürme işlemleri havadan ve karadan gerçekleştirildi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik merkeze bağlı Bekdemir köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik- Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Bekdemir köyünde dün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenden orman yangını çıktı. Yangını fark eden köy halkı durumu ekiplere bildirdiler. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bugün ise ekipler, bölgede soğutma çalışmaları yapıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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