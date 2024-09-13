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Bilecik Adliyesi Otoparkında Şüpheli Çanta İhbarı

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Bilecik'te adliye otoparkında şüpheli çanta olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken valizlerin duruşmaya giren bir şahsın olduğu anlaşıldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te adliye otoparkında şüpheli çanta olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken valizlerin duruşmaya giren bir şahsın olduğu anlaşıldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Adliyesi otoparkının girişinde 3 adet valiz gören vatandaşlar hemen 112'yi arayarak haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken geniş çaplı önlem alındı. Adliye kameralarından inceleme yapan ekipler çantanın sahibinin adliyeye girdiğini tespit etti. Adliye içinde yapılan çalışmalarda şahıs bulundu. Şahıs, duruşmasının olduğunu ve duruşması bitene kadar valizleri otoparka bıraktığını beyan ederken şüpheli hareketleri ve çelişkili beyanlarda bulunması üzerine ekipleri şahsı GBT'sini sorguladı. Yapılan sorguda, Karasu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olmak' suçundan arandığı ve değişik suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 18,27 gram sentetik kannnabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa bilecik Adliye Güncel Hukuk Polis

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