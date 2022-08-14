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Bilecik 3. sayfa haberleri: Söğüt'te iki evin çatısı yandı

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Bilecik 3. sayfa haberleri: Söğüt'te iki evin çatısı yandı

Bilecik habere göre Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Küre köyünde iki evin çatısında yangın çıktı. Yangını Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Yangında evlerin çatısında hasar oluştu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik İtfaiye Söğüt 3. Sayfa Haberler

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