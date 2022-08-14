Bilecik 3. sayfa haberleri: Söğüt'te iki evin çatısı yandı
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Bilecik habere göre Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Küre köyünde iki evin çatısında yangın çıktı. Yangını Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Yangında evlerin çatısında hasar oluştu. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa