Bilecik 3. sayfa haberleri... Bilecik'te seyir halinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Bilecik haberine göre Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza; Bilecik 1. Organize Sanayi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 11 ABH 412 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Talha Barış G. (18) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sol tarafa devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Talha Barış G. olayın sıcağına bir şey olmadığı söyleyerek yoluna devam etti. Ardından ağrıları artan sürücü kendi imkanlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik 3. Sayfa Haberler

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