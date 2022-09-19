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Bilecik 3. sayfa haberleri | Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik 3. sayfa haberleri | Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Edinilen Bilecik gelişmesine göre Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Bozüyük Karayolu'nda seyir halindeki 81 AAB747 plakalı otomobil, Küplü köyü Kavşağı'na ara yoldan çıkan Mehmet C. yönetimindeki 34 BYT 756 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Yaşanan kazada kamyonet kullanılmaz hale gelirken, sürücü Mehmet C. ise yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozüyük Bilecik 3. Sayfa Haberler

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