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Bilecik 3. sayfa haberi... Bilecik'te sağanak yağışta araçlar yolda kaldı, ev ve dükkânları su bastı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik 3. sayfa haberi... Bilecik'te sağanak yağışta araçlar yolda kaldı, ev ve dükkânları su bastı

Bilecik 3. sayfa haberi... Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, ağaçlar devrildi, birçok işyeri ve ev sular altında kalırken yollar ikiye bölündü.

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, ağaçlar devrildi, birçok işyeri ve ev sular altında kalırken yollar ikiye bölündü.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) Bilecik'in de içinde bulunduğu 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmıştı. 'Sarı Kod' ile uyarılan Bilecik'te bugün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış adeta hayatı felç etti. Başta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı'nda bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nin su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Elektriğin de kesildiği kent merkezi karanlığa bürünürken, kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Aşırı yağmur yol çalışmaları deneniyle kazılıp mıcır ile kapanan alanlarda yarıklar oluştururken, Çınarlar mevkiindeki dükkanları da su bastı. Belediye ve İl Özel İdare ekipleri hummalı çalışması nedeniyle kapanan yollar, evler ve dükkanlarda sular tahliye edilirken, Akasya mevkiinde bir çok araç yağmur sularının birikmesi nedeniyle mahsur kaldı. Yaşanan afette bir çok ev, işyeri, dükkan hasar görürken, evine su basan ve temizlik esnasında ayağı kayan bir şahsın yaralanmasından başka olumsuz bir olay yaşanmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Tragger su 3. Sayfa Haberler

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