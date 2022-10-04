Bıldırcın avladı 5 bin 695 TL ceza yedi

Malatya'da, avcılık belgesi olmadan 4 adet bıldırcın avlayan ve jandarma görevlilerine yakalanan şahsa 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da, avcılık belgesi olmadan 4 adet bıldırcın avlayan ve jandarma görevlilerine yakalanan şahsa 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Battalgazi İlçesi Çolakoğlu Mahallesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince kontrol gerçekleştirildi. Kaçak avcılık kontrolü çerçevesinde olay mahallinde avcılık yapan şahısların kontrollerinde bir şahsın 4 adet bıldırcın avladığı avcılık belgesinin olmadığı tespit edildi. Ele geçilen 4 adet bıldırcın ve bir adet yivsiz yarı otomatik av tüfeği, 4 adet fişek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Şahsa, 4195 Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı. Şahısın, 5 bin 695 TL ceza kesilince bıldırcın avladığına pişman olduğunu söylediği bildirildi. - MALATYA