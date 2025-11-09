Biga'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polis tarafından üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde narkotik suçlara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 39,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE