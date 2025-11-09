Haberler

Biga'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı


Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan narkotik denetimlerinde 39,38 gram metamfetamin ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polis tarafından üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde narkotik suçlara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 39,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
