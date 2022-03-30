Biga'da üç katlı ev küle döndü - Haberler

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Biga'da üç katlı ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Biga'da üç katlı ev küle döndü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında üç katlı ev küle döndü.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında üç katlı ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre Çanakkale'nin Biga ilçesi Kalafat köyünde üç katlı bir evde yangın çıktı. Yangında maddi hasar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi. Kemal Toprakyaran'a ait olduğu öğrenilen üç katlı evde henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evdeki vatandaşların yangını fark edip dışarı çıkması facianın önüne geçti. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni Jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor. - ÇANAKKALE

Biga'da üç katlı ev küle döndü

Biga'da üç katlı ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale, Jandarma, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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