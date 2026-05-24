Çanakkale'de devrilen tur otobüsü kaldırıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ankara'dan Çanakkale'ye gelen tur otobüsü ilçe girişinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Otobüs vinç yardımıyla tarladan kaldırıldı.

Kaza, saat 06.25 sıralarında Biga ilçesi girişindeki Yıldıran mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Çanakkale'ye gelen ve Eskişehir'den yolcu aldığı öğrenilen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AYD 067 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 45 yolcu ve otobüs şoförü olmak üzere 46 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Biga'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen otobüs vinç yardımıyla tarladan çıkarıldı.

